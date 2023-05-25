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Сегодня, 17:21

Защитник «Тампы» Сергачев сравнил хоккей с футболом

Алина Савинова
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Защитник «Тампы» Михаил Сергачев прокомментировал слова бывшего главного тренера сборной России Бориса Игнатьева о том, что футбол намного сложнее хоккея.

«Не знаю, если честно, я не могу сравнить. После дерби общался с Джикией, обсуждали их тренировки. Они очень много бегают в течение всей игры, а у нас смена 45 секунд, мы отдыхаем по 2-3 минуты. У нас больше контакта, у них меньше. Они больше пробегают дистанции, мы меньше. Здесь тяжело сравнить на самом деле. Ребята проделывают огромную работу на поле, но я не доктор, поэтому мне трудно сказать, что сложнее», — приводит «РБ Спорт» слова Сергачева.

24-летний хоккеист является двукратным обладателем Кубка Стэнли, а также бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mne-trudno-skazat-kakoj-vid-sporta-slozhnee-mihail-sergachev-sravnil-hokkej-s-futbolom/
Михаил Сергачев
Футбол
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