Сергачев впервые в НХЛ набрал 50 очков

Сегодня, 15:20
Защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:3 Б) и впервые в карьере преодолел отметку в 50 очков за сезон.
Впервые за восемь лет российский защитник добрался до этого рубежа. В сезоне-2014/15 Андрей Марков в 81 игре набрал 50 (10+40) баллов.
Сергачев занимает 13-е место по результативности среди защитников в нынешнем чемпионате. От замыкающего топ-10 Винса Данна из «Сиэтла» его отделяют 5 баллов.
|
Игрок
|
Страна
|
Команда
|
Матчи
|
Очки
|
Эрик Карлссон
|
Швеция
|
Сан-Хосе
|
69
|
85 (20+65)
|
Джош Моррисси
|
Канада
|
Виннипег
|
67
|
67 (15+52)
|
Дуги Хэмилтон
|
Канада
|
Нью-Джерси
|
68
|
64 (18+46)
|
Расмус Далин
|
Швеция
|
Баффало
|
63
|
63 (14+49)
|
Адам Фокс
|
США
|
Рейнджерс
|
68
|
61 (10+51)
|
Куинн Хьюз
|
США
|
Ванкувер
|
63
|
61 (5+56)
|
Роман Йоси
|
Швейцария
|
Нэшвилл
|
66
|
59 (18+41)
|
Кейл Макар
|
Канада
|
Колорадо
|
54
|
58 (16+42)
|
Миро Хейсканен
|
Финляндия
|
Даллас
|
66
|
57 (10+47)
|
Винс Данн
|
Канада
|
Сиэтл
|
68
|
56 (13+43)
|
Брэндон Монтур
|
Канада
|
Флорида
|
66
|
56 (12+44)
|
Брент Бернс
|
Канада
|
Каролина
|
66
|
51 (12+39)
|
Михаил Сергачев
|
Россия
|
Тампа-Бэй
|
67
|
51 (7+44)