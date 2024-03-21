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21 марта, 10:10

Защитник «Торонто» Эдмундсон сравнил Овечкина и Мэттьюса

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин.
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Защитник «Торонто» Джоэль Эдмундсон сравнил игру своего одноклубника Остона Мэттьюса и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Может, у Мэттьюса седых волос немного меньше. Они оба очень много работают и получают удовольствие от хоккея», — цитирует Эдмундсона пресс-служба «Торонто».

В нынешнем сезоне 26-летний Мэттьюс провел 67 матчей, в которых набрал 89 (57+32) очков. У Овечкина 65 игр и 54 (23+31) очка.

До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ 38-летнему россиянину осталось забросить 49 шайб.

Александр Овечкин
Джоэль Эдмундсон
Остон Мэттьюс
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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