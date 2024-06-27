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27 июня, 23:13

Защитник «Торпедо» Силаев заявил, что спокойно относится к драфту НХЛ

Виктория Кравченко
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Защитник «Торпедо» Антон Силаев рассказал, что ждет от драфта НХЛ-2024. Россиянин может быть выбран в первом раунде драфта.

«Переживаю ли я перед драфтом? Нет, я абсолютно спокойно отношусь драфту. Это лотерея, здесь все может быть. Думаю, что неразумно переживать из-за того, что могут не выбрать в первой пятерке. Поэтому все спокойно. Самое интересное нас ждет впереди», — цитирует Силаева «РБ Спорт».

Первый раунд драфта НХЛ-2024 пройдет в ночь с 28 на 29 июня в 3.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-torpedo-silaev-absolyutno-spokojno-otnoshus-draftu-nhl-e-to-lotereya/
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Антон Силаев
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