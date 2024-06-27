Защитник «Торпедо» Силаев заявил, что спокойно относится к драфту НХЛ

27 июня, 23:13
Защитник «Торпедо» Антон Силаев рассказал, что ждет от драфта НХЛ-2024. Россиянин может быть выбран в первом раунде драфта.
«Переживаю ли я перед драфтом? Нет, я абсолютно спокойно отношусь драфту. Это лотерея, здесь все может быть. Думаю, что неразумно переживать из-за того, что могут не выбрать в первой пятерке. Поэтому все спокойно. Самое интересное нас ждет впереди», — цитирует Силаева «РБ Спорт».
Первый раунд драфта НХЛ-2024 пройдет в ночь с 28 на 29 июня в 3.00 по московскому времени.