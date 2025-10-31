Защитник «Ванкувера» Бозер получил травму в матче против «Сент-Луиса»

31 октября, 15:38
Защитник «Ванкувера» Брок Бозер травмировался в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (4:3 Б).
Хоккеист провел на льду 33 секунды. В начале первого периода матча после броска одноклубника в Бозера попала шайба и он не смог вернуться в игру.
«Ванкувер» набрал 12 очков в 12 матчах и занимает 10-е место в Западной конференции.
Максим
Или вы так и будете продолжать выпускать новости, шокирующие подробности? И верные факты? Редактор зря получается получает деньги за свою работу? Или он работает на общественных началах?
31.10.2025
Максим
Редактор, ты гдеееее?????
31.10.2025