НХЛ.
31 октября, 15:38

Защитник «Ванкувера» Бозер получил травму в матче против «Сент-Луиса»

Анастасия Пилипенко

Защитник «Ванкувера» Брок Бозер травмировался в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (4:3 Б).

Хоккеист провел на льду 33 секунды. В начале первого периода матча после броска одноклубника в Бозера попала шайба и он не смог вернуться в игру.

«Ванкувер» набрал 12 очков в 12 матчах и занимает 10-е место в Западной конференции.

2

  • Максим

    Или вы так и будете продолжать выпускать новости, шокирующие подробности? И верные факты? Редактор зря получается получает деньги за свою работу? Или он работает на общественных началах?

    31.10.2025

  • Максим

    Редактор, ты гдеееее?????

    31.10.2025

    Хоккей
    НХЛ
    ХК Ванкувер Кэнакс
