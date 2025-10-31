Защитник «Ванкувера» Бозер получил травму в матче против «Сент-Луиса»

Защитник «Ванкувера» Брок Бозер травмировался в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (4:3 Б).

Хоккеист провел на льду 33 секунды. В начале первого периода матча после броска одноклубника в Бозера попала шайба и он не смог вернуться в игру.

«Ванкувер» набрал 12 очков в 12 матчах и занимает 10-е место в Западной конференции.