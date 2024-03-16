Защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз — главный претендент на «Норрис Трофи» по версии The Score

Сайт The Score опубликовал свой список главных претендентов на награду «Норрис Трофи» в сезоне НХЛ-2023/24. Приз вручается самому лучшему защитнику по итогам регулярного чемпионата.

Первым в списке стал защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз, набравший 76 (13+63) очков в 67 матчах. «Кэнакс» идут на первом месте в Западной конференции, набрав 92 очка в 67 играх.

Вторым идет игрок «Колорадо» Кэйл Макар с 73 (17+56) очками в 62 встречах. «Лавины» занимают третью строчку в Западной конференции с 89 очками в 67 матчах.

Тройку замыкает капитан «Нэшвилла» Роман Йоси. Швейцарец набрал 65 (15+50) очков в 67 играх. «Предаторз» занимают шестое место в Западной конференции, набрав 80 очков в 67 встречах.

Действующим обладателем награды является Эрик Карлссон.