Хьюз стал обладателем «Норрис Трофи»

Сегодня, 02:43
Защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз стал обладателем награды «Джеймс Норрис Трофи», которая ежегодно вручается защитнику, который проявлял наибольшее мастерство при игре на своей позиции на протяжении всего сезона.
В голосовании он обошел Кэйла Макара из «Колорадо» и Романа Йоси из «Нэшвилла».
22-летний Хьюз в сезоне-2023/24 сыграл 82 матча и набрал 92 (17+75) очка. Американец обновил рекорды «Кэнакс» для защитников по набранным очкам и результативным передачам в течение одного регулярного сезона.