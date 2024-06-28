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Сегодня, 02:43

Хьюз стал обладателем «Норрис Трофи»

Евгений Козинов
Корреспондент
Куинн Хьюз.
Фото USA Today Sports
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Защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз стал обладателем награды «Джеймс Норрис Трофи», которая ежегодно вручается защитнику, который проявлял наибольшее мастерство при игре на своей позиции на протяжении всего сезона.

В голосовании он обошел Кэйла Макара из «Колорадо» и Романа Йоси из «Нэшвилла».

22-летний Хьюз в сезоне-2023/24 сыграл 82 матча и набрал 92 (17+75) очка. Американец обновил рекорды «Кэнакс» для защитников по набранным очкам и результативным передачам в течение одного регулярного сезона.

Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
Куинн Хьюз
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