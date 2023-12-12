Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:20

Защитник «Вашингтона» Алексеев — об Орлове: «Грустно было, что он ушел — но в то же время освободилось место»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Дмитрий Орлов.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об отношениях с бывшим партерном по команде Дмитрием Орловым.

— Вы говорили, что вашим ментором в команде был Дмитрий Орлов. Какие чувства испытали, узнав о его обмене — с одной стороны, из «Вашингтона» ушел близкий человек, с другой, прямой конкурент по позиции?

— Да, с Димариком у нас были очень хорошие отношения. И сейчас они такие же. Постоянно созваниваемся и переписываемся, он меня поддерживает и даже замечает какие-то мои ошибки, подсказывает. Когда была предсезонка, он мне звонил, говорил, где как лучше сыграть. Грустно было, конечно, что он ушел — но в то же время освободилось место.

Его обмен стал неожиданным. Не помню, с кем была игра, но мы раскатывались с утра, и он был в составе, а я — седьмой. Потом он вдруг пишет: «К скольким поедешь на игру?» — «К 6.30 — 6.45». — «Меня, скорее всего, менять будут, я сегодня не сыграю». В семь игра начинается, звоню ему: «Ты где?» — «Все, меня обменяли в «Бостон». — «Да ладно!» Поговорили чуть-чуть, было грустно...

— Чему Орлов вас научил?

— Прежде всего — оставаться человеком в любой ситуации. Работать хорошо. И на льду — много чему. Каким-то аспектам игры в обороне, как пас лучше отдать, как открыться, как действовать в чужой зоне с моими габаритами. Много подсказывал, за что я ему очень благодарен.

— Успели вы хоть один матч, период или смену сыграть в одной паре?

— Да. В прошлом сезоне в «Вегасе» пару смен, даже один период. Очень хотел этого. Смотришь на старших, тем более что Орлов — такой элитный игрок, и много лет хочешь с ним сыграть. Чуть-чуть, но получилось.

Александр Овечкин и&nbsp;Александр Алексеев. «Овечкин звонил познакомиться и сразу позвал на день рождения». Интервью защитника «Вашингтона» Алексеева

Александр Алексеев (хоккей)
Дмитрий Орлов
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
0
Читайте также
Анжелика Сидорова завершила карьеру перед Олимпиадой в Париже
МОК допустил российских спортсменов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе
Потушивших Вечный огонь школьников могут депортировать из России вместе с родителями
Сенатор Вэнс назвал бесстыжим фарсом выпрашивание Зеленским денег у США
В СМИ сообщили о возгорании судна в Красном море из-за попадания ракеты
В Москве начали серийно производить материнские платы на российских процессорах
Популярное видео
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Две голевые передачи Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Калгари»

НХЛ: «Торонто» уступил «Айлендерс», «Даллас» победил «Детройт». Результаты матчей 12 декабря