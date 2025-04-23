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Сегодня, 18:11

Защитник «Вашингтона» Алексеев рассказал, что форвард «Монреаля» Эванс выбил ему три зуба

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Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев лишился трех зубов в первом матче первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаля» (3:2 ОТ).

В третьем периоде нападающий «Канадиенс» Джейк Эванс ударил его клюшкой по лицу. Хоккеист смог вернуться на лед только в овертайме.

«Алексеев рассказал, что потерял три верхних зуба, еще три нижних у него сколоты», — написал у себя на странице журналист Том Гулитти, который присутствует на тренировке «Вашингтона».

После матча главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что россиянину потребуется «серьезная стоматологическая помощь», но при этом допустил, что хоккеист сможет принять участие во второй игре серии с «Монреалем».

Второй матч серии «Вашингтон» — «Монреаль» пройдет в ночь на 24 апреля. Начало встречи — в 02.00 (мск).

Защитник &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Алексеев получил травму в&nbsp;первом матче серии с &laquo;Монреалем&raquo;.«Ему потребуется помощь стоматолога». Русский напарник Овечкина лишился зубов в плей-офф
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