Защитник «Вашингтона» Орлов не считает, что команда играет ради рекорда Овечкина

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Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов ответил критикам, которые считают, что команда играет только ради погони Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в истории НХЛ.
«Мы же сейчас идем в зоне плей-офф. Если бы мы играли только ради голов, то вряд ли бы что-то хорошее получалось. Конечно, если Саша открыт, ребята ему всегда отдадут пас. Но это потому что в большинстве случаев это гол для нашей команды (смеется). Нет какого-то прессинга на команду из-за погони Овечкина», — цитирует Орлова Sport24.
37-летний россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В его активе 810 голов. Лидером является Уэйн Гретцки (894 шайб).