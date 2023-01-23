Защитник «Вашингтона» Орлов не считает, что команда играет ради рекорда Овечкина

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов ответил критикам, которые считают, что команда играет только ради погони Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в истории НХЛ.

«Мы же сейчас идем в зоне плей-офф. Если бы мы играли только ради голов, то вряд ли бы что-то хорошее получалось. Конечно, если Саша открыт, ребята ему всегда отдадут пас. Но это потому что в большинстве случаев это гол для нашей команды (смеется). Нет какого-то прессинга на команду из-за погони Овечкина», — цитирует Орлова Sport24.

37-летний россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В его активе 810 голов. Лидером является Уэйн Гретцки (894 шайб).