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Сегодня, 13:21

Защитник «Вашингтона» Орлов рассказал, где питаются российские игроки клуба

Руслан Минаев
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Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов рассказал о том, где питаются и проводят свободное время российские игроки клуба.

— Вы во всех городах были уже по сто раз за годы игры в НХЛ. Как происходит поиск ресторанов? Ходите в одни и те же или ищете какие-то новые, популярные?

— Когда как. Есть программка в телефоне, — цитирует Орлова Sport24. — Когда приезжаем в новый город, просто смотрим что и где есть. На пятницу или субботу лучше заранее бронировать столик в ресторанах. В маленьких городах ходим в одни и те же заведения, потому что выбор небольшой. Некоторые ребята из команды просто заказывают еду в номер, но мы с русскими стараемся куда-то поехать, развеяться, перекусить.

— Кто у вас в компании главный организатор?

— В основном я смотрю рестораны. У нас есть группа в Вотсапе, туда скидываю варианты, совместно уже принимаем решение. Но я бы не сказал, что у нас там какой-то серьезный подход. Просто хотим вкусно поесть и чтобы всем было комфортно.

В этом сезоне на счету 31-летнего Орлова 33 матча за «Кэпиталз» и 16 (3+13) очков.

Источник: Sport24
Дмитрий Орлов
ХК Вашингтон Кэпиталз
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