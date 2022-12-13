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НХЛ

13 декабря, 21:59

Защитник «Вашингтона» нецензурно высказался о погоне Овечкина за рекордом Гретцки по голам в НХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
Ти Джей Оши, Алекандр Овечкин и Джон Карлсон.
Фото Global Look Press
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Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон высказала относительно погони капитана команды Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Причем хоккеист не стеснялся в выражениях, когда эмоционально описывал достижения Овечкина.

«Чертово (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «СЭ») безумие», — приводит слова Карлсона официальный сайт НХЛ.

Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На данный момент в активе россиянина 797 заброшенных шайб, на счету Гретцки 894 гола.

Александр Овечкин
Джон Карлсон
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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