Защитник «Вашингтона» нецензурно высказался о погоне Овечкина за рекордом Гретцки по голам в НХЛ

13 декабря, 21:59
Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон высказала относительно погони капитана команды Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
Причем хоккеист не стеснялся в выражениях, когда эмоционально описывал достижения Овечкина.
«Чертово (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «СЭ») безумие», — приводит слова Карлсона официальный сайт НХЛ.
Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На данный момент в активе россиянина 797 заброшенных шайб, на счету Гретцки 894 гола.