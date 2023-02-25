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Сегодня, 16:44

Защитник «Вашингтона» Дженсен: «Ови играет в «Кэпиталз» вечность. Мы счастливы, что он вернулся»

Виталий Косик
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Защитник «Вашингтона» Ник Дженсен высказался о возвращении нападающего Александра Овечкина в команду.

Форвард уже принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (2:4), но не отличился результативными действиями.

«Он наш капитан. Ови играет в «Вашингтоне» вечность, он является связующим звеном в нашей команде. Его возвращение подняло дух в команде. Мы счастливы, что он вернулся», — сказал Дженсен в эфире Caps Radio 24/7.

14 февраля хоккеист покинул расположение команды из-за проблем со здоровьем у своего отца. На следующий день стало известно, что Михаил Овечкин ушел из жизни после продолжительной болезни.

В текущем сезоне 37-летний россиянин провел за «Вашингтон» 52 игры и набрал 54 (32+22) очка.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Вашингтон Кэпиталз
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