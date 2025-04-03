Защитник «Вашингтона» ван Римсдайк: «Овечкин стал бы лучшим снайпером НХЛ в этом сезоне, если бы не получил травму»

Защитник «Вашингтона» Тревор ван Римсдайк заявил, что травма помешала его одноклубнику Александру Овечкину побороться за лидерство в гонке снайперов в этом сезоне.

3 апреля Овечкин отметился голом в матче против «Каролины» (1:5). С 39 шайбами он занимает третье место в гонке снайперов в текущем сезоне, отставая от лидирующего Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» на 13 голов.

«Если бы он не получил травму, то, вероятно, стал бы лучшим в этом сезоне», — приводит слова ван Римсдайка официальный сайт НХЛ.

Также защитник прокомментировал гонку Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Это будет довольно безумно. Он продолжает забивать каждую ночь. Это было важно для нас, поэтому, конечно, здорово видеть, что он продолжает забивать в таком бешеном темпе», — добавил ван Римсдайк.

На счету Овечкина теперь 892 гола за карьеру в регулярных чемпионатах. 39-летнему россиянину осталось забросить 2 шайбы до повторения снайперского рекорда НХЛ Уэйна Гретцки (894 гола).

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