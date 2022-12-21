Моррисси продлил серию с передачами до 10 матчей — это шестой результат среди защитников НХЛ за последние 35 лет

«Виннипег» победил «Оттаву» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Защитник «Джетс» Джош Моррисси отметился голом и результативной передачей. Моррисси довел серию игр с передачами до 10.

Этот показатель 27-летнего канадца — шестой за последние 35 лет в НХЛ. Более длинные серии были только у пяти защитников — Брайана Лича (15 матче с передачами, сезон-1991/92), Фила Хаусли (14, 1992/93), Кэйла Макара (13, 2021/22), Гарри Гэлли (11, 1993/94) и Эла Макинниса (11, 1990/91).

В этом сезоне Моррисси набрал 38 (6+32) очков в 32 матчах за клуб.

«Виннипег» занимает третье место в таблице Западной конференции с 43 очками в 32 матчах.