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Сегодня, 08:18

Защитник «Виннипега» Стэнли о том, что он травмировал Капризова: «Просто неудачный эпизод»

Иван Торопцев
Корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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Защитник «Виннипега» Логан Стэнли прокомментировал эпизод в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (2:4), в котором он травмировал российского форварда «Уайлд» Кирилла Капризова.

«Он остановился, я попытался завершить свой силовой прием, а затем просто упал на него сверху. Возможно, я немного потерял баланс. Я не ожидал, что Капризов упадет. Просто неудачный эпизод», — приводит The Athletic слова Стэнли.

Стэнли столкнулся с Капризовым в третьем периоде. Россиянин не смог завершить матч из-за травмы нижней части тела. Завтра Капризов должен будет пройти медицинское обследование, по итогам которого будет установлена степень серьезности повреждения.

В сезоне-2022/23 Капризов набрал 74 (39+35) очка в 65 матчах.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Миннесота Уайлд
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