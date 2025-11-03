Защитника «Торонто» Танева выписали из больницы после столкновения с Мичковым

Защитника «Торонто» Кристофера Танева выписали из больницы после столкновения с российским форвардом «Филадельфии» Матвеем Мичковым во время матча регулярного чемпионата НХЛ (2:5), сообщает пресс-служба лиги.

В середине третьего периода Мичков нарушил правила, столкнувшись с канадским защитником. 35-летний Танев не смог подняться на ноги, его увезли на носилках. Россиянину выписали две минуты штрафа за атаку игрока, не владеющего шайбой.

В сезоне-2025/26 Танев в 8 матчах набрал 2 (0+2) очка. В сезоне-2024/25 он в 75 матчах заработал 18 (3+15) очков.