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Новиков: «Момент с сейвом Бобровского говорит о бесстрашии вратаря»

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Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал сейв российского вратаря Сергея Бобровского в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Тампой» (5:3).

В концовке второго периода встречи голкипер в прыжке спиной к площадке отбил левой рукой бросок форварда «Лайтнинг» Мэттью Дамбы.

«Момент с сейвом Бобровского говорит о бесстрашии вратаря. Сергей бросился под шайбу не грудью, а спиной, которая хуже защищена. Буржуины раньше говорили, что Бобровскому переплатили. Но, на самом деле, ему недоплатили. Он, не думая, бросился спиной ради победы команды. Не за свои деньги, а за команду, ребят и город. Это важнейший момент. Вратари готовы жертвовать собой и своим здоровьем ради общего дела и победы. Бобровский — хороший пример мужества, который учитывается не только в России. Детские тренеры по всему миру будут говорить ребятам, что Сергей совершил чудо и помог своей команде выиграть. Безумству храбрых поем мы песню!» — сказал Новиков «РБ Спорт».

«Флорида» ведет в серии с «Тампой» со счетом 3-0. Четвертый матч между командами пройдет в воскресенье, 28 апреля и начнется в 00.00 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
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