Новиков о чествовании Овечкина: «При всех проблемах все равно происходят моменты, объединяющие людей»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о торжественной церемонии чествования нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«При всех проблемах и несправедливостях, которые есть сейчас, все равно происходят моменты, объединяющие людей. Я всегда подчеркиваю, что хоккей — это единственный для нас вид спорта с такой географией. И мы можем показать себя на американском континенте — свое поведение, культуру, мастерство и характер. Как и хоккеисты из других стран, финны, шведы и так далее. И поэтому, конечно, церемония чествования Александра Овечкина была очень трогательной. Он это заслужил. Его чествовали на уровне Горди Хоу, величайших хоккеистов Северной Америки. Там ценят мастерство, преданность, характер, человеческие качества», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

В честь выхода на второе место в списке лучших снайперов в истории лиги 37-летнему россиянину подарили кристалл Тиффани от НХЛ, клюшку сборной СССР с автографами с Суперсерии-1974, специальный трофей от «Вашингтона» в честь 800-го гола, картину с Горди Хоу и кастомную подвеску от Никласа Бэкстрема и Ти Джея Оши.