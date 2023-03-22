0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 21:39

Новиков о чествовании Овечкина: «При всех проблемах все равно происходят моменты, объединяющие людей»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о торжественной церемонии чествования нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«При всех проблемах и несправедливостях, которые есть сейчас, все равно происходят моменты, объединяющие людей. Я всегда подчеркиваю, что хоккей — это единственный для нас вид спорта с такой географией. И мы можем показать себя на американском континенте — свое поведение, культуру, мастерство и характер. Как и хоккеисты из других стран, финны, шведы и так далее. И поэтому, конечно, церемония чествования Александра Овечкина была очень трогательной. Он это заслужил. Его чествовали на уровне Горди Хоу, величайших хоккеистов Северной Америки. Там ценят мастерство, преданность, характер, человеческие качества», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

В честь выхода на второе место в списке лучших снайперов в истории лиги 37-летнему россиянину подарили кристалл Тиффани от НХЛ, клюшку сборной СССР с автографами с Суперсерии-1974, специальный трофей от «Вашингтона» в честь 800-го гола, картину с Горди Хоу и кастомную подвеску от Никласа Бэкстрема и Ти Джея Оши.

Источник: РБ Спорт
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Юрий Новиков
0
Читайте также
Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству сезонов с 40 голами
Сборную России в 4 утра разбудили допинг-офицеры. Так можно?
Херш подтвердил «Известиям» подлинность публикации о роли Шольца в диверсиях на СП
ВС России уничтожили в районе Одессы два ангара с оружием и техникой ВСУ
Банк России возобновил публикацию данных по международным резервам
Власти сообщили о разрушении объекта инфраструктуры в Житомирской области
Популярное видео
«Ванкувер» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Овечкин в рекордный 140-й раз в карьере открыл счет в матче НХЛ
Еще один рекорд Овечкина! Никто не забивал по 40 голов за сезон чаще
«Рекорд есть рекорд. Как много таких у вас?» Особенный вечер Овечкина и «Вашингтона»
Кожевников — об очередном рекорде Овечкина: «Главный еще впереди»
Кузнецов — о рекордах Овечкина: «Просто как? Как он это делает? Никто не понимает»
Лавиолетт: «Овечкин бьет рекорды каждый год с момента своего прихода и не сбавляет обороты»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Овечкин в рекордный 140-й раз в карьере открыл счет в матче НХЛ