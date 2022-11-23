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НХЛ

23 ноября, 18:54

Юрий Новиков: «Хоккей — дуэль двух вратарей, все остальные бегают и мешаются под ногами»

Иван Шитик
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал встречу регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» — «Флорида» (5:3).

В ее рамках друг с другом сыграли два российских вратаря — воспитанника новокузнецкой школы хоккея — Даниил Тарасов и Сергей Бобровский.

«Не так давно в НХЛ случился исторический момент. Два новокузнецких вратаря сыграли друг против друга, и молодой Тарасов обыграл Бобровского. В том, что российские вратари играют друг против друга, нет ничего удивительного, это воспринимается абсолютно нормально. Но когда два вратаря из одного города, такого как Новокузнецк, играют друг против друга — это явление историческое и уникальное. В честь этого в Новокузнецке должны поднять флаг или сделать какой-то праздник.

Тарасов обыграл Бобровского — это удивительная победа! Хоккей для меня позиционируется как дуэль двух вратарей, а все остальные зачем-то бегают и мешаются под ногами. И вот недавно молодой Тарасов выиграл дуэль у Бобровского. Это уникальное явление», — сказал Новиков «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-novikov-hokkej-due-l-dvuh-vratarej-vse-ostal-ny-e-begayut-i-meshayutsya-pod-nogami/
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Флорида Пантерз
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