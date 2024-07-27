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Сегодня, 09:45

Зайцев: «Горжусь своей карьерой в НХЛ»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Защитник Никита Зайцев в эксклюзивном интервью «СЭ» подвел итоги своего выступления за океаном.

— Не огорчает, что про тебя будут говорить, что ты стал не нужен в НХЛ, а в Россию уже приехал доигрывать?

— Ну почему не нужен? Я бы мог ждать до июля. Просто это мое решение. Я подписал контракт сразу после окончания сезона.

— Тебе понравилось, как ты провел отрезок в Северной Америке?

— Что-то — да, что-то — нет. Но я ни о чем не жалею, горжусь своей карьерой в НХЛ. Я играл честно, не думал о себе, о своих каких-то личных достижениях, играл на команду, бился, как собака, ловил шайбу на себя. Мне ни капли не стыдно, горжусь этим временем.

— А где именно? В «Торонто», «Оттаве» или «Чикаго»?

— В «Оттаве», думаю. Да везде было много хороших моментов. До того же «Чикаго» я ни разу не становился первой звездой матча. Это стало чем-то новым для меня.

Никита Зайцев возвращается в&nbsp;Россию. «Играл честно, бился, как собака, ни капли не стыдно». Зайцев — о карьере в НХЛ и переходе в СКА

Никита Зайцев
НХЛ
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