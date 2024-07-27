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Сегодня, 09:15

Зайцев рассказал о проблемах в «Оттаве», но не указал их причины

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Защитник Никита Зайцев в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил, почему перешел из «Оттавы» в «Чикаго».

— Ты уезжал в «Оттаву» полным оптимизма, но все в итоге дошло до игры в АХЛ. Что пошло не так в тот момент?

— Готовили обмен, клубу нужно было место под защитника. Их что-то не устраивало во мне, меня — в клубе. Была довольно напряженная атмосфера, вот и все.

— А с чего она стала такой?

— Прошло четыре года после моего прихода. Может быть, мы немного подустали друг от друга.

— Ну была же какая-то отправная точка? Может быть, конфликт?

— Нет, были микромоменты. Они все из прошлого, я это не хочу рассказывать. Это все происходило в раздевалке. Пусть это останется между нами.

— Это чисто игровые моменты?

— Да.

Никита Зайцев возвращается в&nbsp;Россию. «Играл честно, бился, как собака, ни капли не стыдно». Зайцев — о карьере в НХЛ и переходе в СКА

Никита Зайцев
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Чикаго Блэкхокс
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