Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

6 апреля, 12:34

Здено Хара о 894 голах Овечкина: «Не могу описать насколько это тяжело, но он сделал это»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Бывший защитник «Бостона» Здено Хара прокомментировал повторение нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Что тут сказать. Многие думали, что это невозможно. Мои поздравления Овечкину с этим достижением. Он сотворил историю.

Впереди еще много голов, которые напишут новую историю НХЛ. Я все еще в восторге и не могу описать, насколько это удивительно и тяжело. Но Овечкин сделал это. Рад и горд, что у меня была привилегия [играть с тобой], — написал Хара в соцсети.

5 апреля 39-летний россиянин сделал дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 матчах. Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

2VfnxvogoAg
Александр Овечкин
Здено Хара
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Читайте также
ФК «Барселона» обыграл мадридский «Реал» и завоевал кубок Испании
Губерниев — за «Спартак», ЦСКА называют аутсайдером. Что происходит накануне «дерби всея Руси»
В Швейцарии заявили о желании чиновников ЕС отставки фон дер Ляйен
«Краснодар» победил махачкалинское «Динамо» в гостевом матче РПЛ
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Никишин еще не подписал контракт с «Каролиной»
Популярное видео
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ!
Депутат Обухов — об Овечкине: «Я за любое прославление нашего спорта: хоть на Фиджи, хоть в Канаде, хоть на Марсе»
Овечкин обошел Павелски и вышел на чистое 13-е место по голам в плей-офф НХЛ
Фетисов: «Достижение Александра Овечкина простоит сто лет»
Форвард «Вашингтона» Строум об Овечкине: «Он больше, чем хоккей»
В Госдуме назвали условие, при котором московский сквер может быть назван в честь Овечкина
Рожков: «Наших паралимпийцев очень вдохновил рекорд Овечкина»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя