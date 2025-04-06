Здено Хара о 894 голах Овечкина: «Не могу описать насколько это тяжело, но он сделал это»

Бывший защитник «Бостона» Здено Хара прокомментировал повторение нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Что тут сказать. Многие думали, что это невозможно. Мои поздравления Овечкину с этим достижением. Он сотворил историю.

Впереди еще много голов, которые напишут новую историю НХЛ. Я все еще в восторге и не могу описать, насколько это удивительно и тяжело. Но Овечкин сделал это. Рад и горд, что у меня была привилегия [играть с тобой], — написал Хара в соцсети.

5 апреля 39-летний россиянин сделал дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 матчах. Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

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