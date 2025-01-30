Здено Хара занял пост консультанта в «Бостоне»

Бывший защитник НХЛ Здено Хара стал консультантом «Бостон Брюинз», сообщает Boston Globe.

«Брюинз» рады приветствовать Здено Хару в роли консультанта, который будет поддерживать наших игроков и тренеров. Мы открыто приглашали и вели постоянный диалог со Здено, чтобы он вернулся в каком-либо качестве в клуб, когда он посчитает это правильным как для него, так и для его семьи. Здено недавно дал понять, что он заинтересован этом заинтересован. Хотя его график и роль еще не утверждены, мы считаем, что он может оказать положительное влияние на организацию в качестве наставника для наших игроков и советника для нашего тренерского состава», — цитирует генерального менеджера клуба Дона Суини Boston Globe.

За всю карьеру в НХЛ на счету словака 1680 матчей, в которых набрал 680 (209+471) очков. Хара выступал за «Айлендерс», «Оттаву», «Бостон» и «Вашингтон». В 2011 году вместе с «Брюинз» он выиграл Кубок Стэнли.