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НХЛ

Сегодня, 20:45

Зелепукин пожелал Брылину возглавить команду НХЛ

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Серебряный призер Олимпийских игр, обладатель Кубка Стэнли 1995 года Валерий Зелепукин хотел бы, чтобы его партнер по «Нью-Джерси» Сергей Брылин со временем стал главным тренером клуба НХЛ.

«Очень рад за Сергея, который делает прекрасную карьеру. В плане игры и жизни он талантливый парень, всегда отличался трудолюбием, которое у него зашкаливало. Это такой микст. Я, во всяком случае, желаю ему, чтобы он стал главным тренером команды НХЛ», — приводит ТАСС слова Зелепукина.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли (1995, 2000, 2003) Брылин был включен в Зал славы «Нью-Джерси». Посвященная этому торжественная церемония состоится 20 января перед матчем регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» — «Даллас».

49-летний россиянин является одним из пяти игроков в истории клуба, который трижды выигрывал Кубок Стэнли. Специалист после завершения карьеры работал в системе «Нью-Джерси», а в августе 2022 года вошел в тренерский штаб клуба.

Помимо Брылина, из российских специалистов в НХЛ работают Евгений Набоков, являющийся тренером вратарей в «Сан-Хосе», и Сергей Гончар — тренер по развитию защитников «Ванкувера».

Источник: ТАСС
Сергей Брылин
Валерий Зелепукин
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