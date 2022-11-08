Жамнов надеется, что Овечкин обгонит Хоу по голам в НХЛ до Нового года

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов надеется, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин выйдет на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ до конца 2022 года.

«Надеемся, что Овечкин сможет обогнать Хоу до конца 2022 года. Нет ничего нереального, все возможно. Многое будет зависеть от самого Александра и от того, как команда будет играть в этом году.

Сможет ли «Вашингтон» побороться за победу в Кубке Стэнли в этом году? Опять же, все возможно, но нужно смотреть, как команда будет проводить сезон, все-таки «Кэпиталз» не очень удачно стартовали. Ближе к концу регулярки будет понятно, кто является главным претендентом на победу в кубке. Плюс, в НХЛ плей-офф всегда непредсказуем. Сейчас тяжело что-либо говорить по составу, у игроков могут быть травмы», — приводит Metaratings слова Жамнова.

Александр Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На счету россиянина 788 шайб, он отстает от занимающего второе место Горди Хоу на 13 голов. Рекорд по голам в НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (894).