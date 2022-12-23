Жамнов рассказал, что думает об игре Овечкина в НХЛ

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о снайперской гонке Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

— Классический вопрос про Овечкина. Хватит ли ему ресурсов, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ?

— Мы все надеемся на это. Хотелось бы, чтобы это произошло и он обогнал Гретцки. Желаю ему только удачи.

— Вы могли раньше предположить, что хоккеист из России может стать лучшим снайпером в истории НХЛ?

— Когда Саша только начинал играть, об этом никто даже не задумывался. Со временем на него стали смотреть с другой стороны. Очень здорово, что он меняет историю. Игрок, представляющий Россию, переписывает историю сильнейшей лиги в мире.

— Помните матчи, когда играли против «Вашингтона» с молодым Овечкиным?

— Помню. Мы приехали в Вашингтон, и тогда Саша забил «Чикаго». Вышел «два в одного» и бросил в дальнюю девятку. Снял паутину, как говорится. Тони Амонте засмеялся и сказал: «Да, этот парень будет играть в НХЛ».