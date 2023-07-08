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Сегодня, 09:07

Жена Малкина: «Тарасенко признан первой звездой межсезонья»

Сергей Разин
корреспондент
Владимир Тарасенко.
Фото Global Look Press
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Анна Кастерова, жена форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина, опубликовала новый пост в Telegram-канале.

«Владимир Тарасенко признан первой звездой межсезонья», — написала Кастерова.

Ранее сообщалось, что 31-летний хоккеист, который находится в статусе свободного агента, отклонил предложения от нескольких клубов НХЛ и сменил агента.

Тарасенко выступал за «Сент-Луис» с 2013 года, в феврале 2023 года игрока обменяли в «Рейнджерс». В минувшем сезоне на его счету 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 50 (18+32) очков. Также он набрал 4 (3+1) в 7 играх плей-офф.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Евгений Малкин
НХЛ
Анна Кастерова
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