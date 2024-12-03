Жена Овечкина отреагировала на возвращение супруга к тренировкам после травмы

Анастасия Овечкина, жена российского капитана «Вашингтона» Александра Овечкина на своей странице в соцсетях отреагировала на возвращение супруга на лед после травмы.

19 ноября 39-летний хоккеист получил перелом малоберцовой кости в результате столкновения с форвардом «Юты» Джоном Макбэйном в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2). 2 декабря Овечкин вернулся к тренировкам на льду.

«Две недели после перелома», — написала супруга спортсмена, выложив видео с его тренировки.

За 18 матчей текущего сезона Овечкин набрал 25 (15+10) очков. В общей сложности россиянин забросил 868 шайб в НХЛ и сократил свое отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 26 голов.