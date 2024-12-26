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Сегодня, 11:35

Жена Овечкина показала, как хоккеист отдыхает с семьей на Рождество

Алина Савинова
Александр Овечкин смотрит вместе с сыновьями «Гарри Поттера».
Фото Скриншот видео
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Супруга нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия опубликовала видео семейного отдыха на католическое Рождество.

Она засняла момент, как хоккеист в обнимку с сыновьями Сергеем и Ильей смотрит «Гарри Поттера». В кадр попала украшенная елка, под которую семья положила подарки.

Овечкин в данный момент восставливается после перелома малоберцовой кости, который он получил 19 ноября в матче с «Ютой» (6:2).

В нынешнем сезоне 39-летний форвард провел 18 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 25 (15+10) очков.

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