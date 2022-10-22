Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:03

Жеренко отразил 30 бросков в первом матче за фарм-клуб «Сент-Луиса» в АХЛ

Сергей Разин
корреспондент

«Спрингфилд Тандербердс» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Бельвиль Сенаторс» со счетом 5:2.

В воротах фарм-клуба «Сент-Луиса» дебютировал Вадим Жеренко, который сделал 30 сейвов. Игроки «Спрингфилда» Дмитрий Саморуков, Андрей Баканов и Никита Александров не набрали очков, как и форвард «Бельвиля» Егор Соколов.

Летом 2022 года 21-летний россиянин подписал трехлетний контракт новичка с «Сент-Луисом». В предсезонном матче Жеренко отыграл один период с «Чикаго», отразив все 11 бросков.

В минувшем сезоне Жеренко провел 30 матчей за финский клуб «Ильвес», отражая 90,2 процента бросков при коэффициенте надежности 2,67.

НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
0
Читайте также
От поедания клубники до конфликта с Конором. Как Хасбик превратился в суперзвезду UFC
Криштиану снова не справился с эмоциями и прилюдно психанул. Может, потому он и стал великим?
Бузова призналась в нежелании переезжать в новую московскую квартиру
Командиры дивизии США заявили о готовности зайти на территорию Украины
Ученые выявили сжигание жира при тренировке камбаловидной мышцы
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Кочетков пропустил 8 шайб в двух матчах за фарм-клуб «Каролины» в АХЛ

Стэмкос: «Надеюсь, что победа над «Флоридой» даст «Тампе» импульс для движения вперед»