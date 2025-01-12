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Сегодня, 12:50

Жиру побил рекорд Овечкина по результативным действиям в матчах против «Питтсбурга»

Алина Савинова
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Нападающий «Оттавы» Клод Жиру отметился тремя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (5:0).

В общей сложности канадец в матчах с «Пингвинз» набрал 76 (21+55) очков. Он побил рекорд российского капитана «Вашингтона» Александра Овечкина по этому показателю (75 очков).

В нынешнем сезоне 37-летний Жиру провел 41 матч в регулярном чемпионате, забив 9 голов и сделав 18 результативных передач. На счету 39-летнего Овечкина 27 игр, в которых он набрал 32 (20+12) очка. Россиянину остается забить еще 21 гол, чтобы повторить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы).

Нападающий &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин (слева) с&nbsp;товарищами по&nbsp;команде празднуют гол в&nbsp;матче против &laquo;Нэшвилла&raquo;. (4:1). «Вынослив и долговечен». Что говорят в Америке о 873-й шайбе Овечкина и победе «Вашингтона»
Александр Овечкин
Клод Жиру
Футбол
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Питтсбург Пингвинз
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