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Сегодня, 09:53

Жиру повторил достижение Сергея Гончара за «Оттаву» в плей-офф

Сергей Ярошенко
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Нападающий «Оттавы» Клод Жиру стал четвертым игроком в истории франшизы, который смог набрать очки в матче плей-офф Кубка Стэнли в возрасте 37 лет или старше.

Канадец отметился результативной передачей во второй игре серии 1/8 финала Кубка Стэнли с «Торонто» (2:3 OT).

Ранее в плей-офф за «Оттаву» очки в данном возрасте набирали только нападающий Даниэль Альфредссон (20 очков с 2010 по 2013 год), защитник Сергей Гончар (10 очков с 2012 по 2013 год) и форвард Рэнди Кунневорт (1 очко в 1998 году).

Клод Жиру
Сергей Гончар
Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
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