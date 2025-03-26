Жуков: «Последний раз общался с Овечкиным на концерте»

Солист российской поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал об общении с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным.

«Последний раз общался с Овечкиным на концерте, когда он вместе со мной вышел на сцену в «Лужниках». Было очень смешно. Так что Саша тоже невольно принял участие в большом концерте. Могу сказать Овечкину: «Если что, Сань, то жду тебя в шоу-бизнесе. Если вдруг заколошматишь уже 1000 шайб, то можно ко мне», — приводит слова Жукова Sport24.

Жуков также заявил, что готов записать песню вместе с Овечкиным после рекорда и выразил ожидание, что Александр побьет рекорд уже в апреле.

Овечкину осталось забросить пять шайб, чтобы сравняться по количеству голов в истории регулярных чемпионатов НХЛ с канадцем Уэйном Гретцки. В ночь на среду 39-летний россиянин забросил шайбу в выездном матче с «Виннипегом».