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НХЛ

Сегодня, 16:50

Журналист ESPN назвал хоккеистов из России, которые могут попасть в Зал славы

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин.
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Журналист ESPN Грег Вышински предположил, кто из действующих хоккеистов НХЛ может попасть в Зал славы.

В статье упомянуты девять хоккеистов из России: Александр Овечкин («Вашингтон»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Сергей Бобровский («Флорида»), Никита Кучеров, Андрей Василевский (оба — «Тампа-Бэй»), Артемий Панарин, Игорь Шестеркин (оба — «Рейнджерс»), Кирилл Капризов («Миннесота»).

По мнению Вышински, Овечкина могли бы включить в Зал славы сразу после завершения карьеры, если бы выборный комитет отменил бы обязательный трехлетий период ожидания после окончания карьеры.

Александр Овечкин
Андрей Василевский (хоккей)
Артемий Панарин
Евгений Малкин
Игорь Шестеркин
Кирилл Капризов
Никита Кучеров
Сергей Бобровский
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