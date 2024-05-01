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Сегодня, 12:47

Журналист The Athletic прокомментировал буллит Кузнецова в игре с «Айлендерс»

Виктория Кравченко
Евгений Кузнецов.
Фото Global Look Press
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Журналист The Athletic Артур Стэйпл прокомментировал игру российского форварда «Каролины» Евгения Кузнецова в матче первого раунда Кубка Стэнли с «Айлендерс» (6:3).

«Кузнецов не оказал особого влияния на серию, если не считать первой шайбы в стартовой игре, но он был идеальным выбором для выполнения буллита в первом периоде», — написал журналист.

Он также отметил, что за 10 лет игры в «Вашингтоне» Кузнецов стал известен своим медленным подходом к буллитам.

Форвард реализовал 44,6 процента (29 из 65) своих попыток.

Ранее тренер «Каролины» поделился мнением о реализованном буллите Евгения Кузнецова.

Евгений Кузнецов (хоккей)
ХК Каролина Харрикейнз
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