Журналист The Athletic Росси назвал причину, по которой российских хоккеистов не включают в Зал славы

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Журналист The Athletic Роб Росси в своих соцсетях написал, что российских легендарных хоккеистов не включили в Зал славы Торонто из-за политических разногласий.
Журналист сказал, что источник в оргкомитете Зала славы сообщил ему в частном разговоре, что в ближайшее время не стоит ожидать введения россиян из-за политической обстановки. Источник также сообщил ему, что и без того высокая планка вхождения для российских хоккеистов еще выше, потому что сейчас «проще не вводить русских».
В среду прошла торжественная церемония включения новых членов, куда вошли вратари Хенрик Лундквист, Майк Вернон и Том Баррассо и форвард Пьер Тарджон. Среди россиян на попадание в Зал славы в Торонто претендовали Александр Могильный, Борис Михайлов, Александр Мальцев и Сергей Гончар, однако они не попали в итоговый список лауреатов.