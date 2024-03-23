The Athletic: «Панарин должен хорошо проявить себя в плей-офф НХЛ»

Журналист Питер Боуг в статье на сайте The Athletic заявил, что нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин должен хорошо проявить себя в Кубке Стэнли.

«Панарин был лучшим игроком «Рейнджерс» во всей регулярке и впервые в карьере преодолеет отметку в 100 очков. Но плей-офф — это тот этап, на котором ему нужно проявить себя. У него не было заброшенных шайб, Артемий отдал всего 2 голевые передачи в предыдущем сезоне. Сильный плей-офф будет важен для наследия Панарина в «Рейнджерс», — сказано в статье.

В нынешнем сезоне 32-летний Панарин провел 70 матчей, в которых набрал 97 (41+56) очков.

В плей-офф НХЛ на счету российского форварда 57 игр, в которых он набрал 46 (16+30) очков. В сезоне-2021/22 вместе с «Рейнджерс» до дошел до финала конференции и проиграл там «Тампе».

Клуб из Нью-Йорка занимает второе место в Восточной конференции, набрав 96 очков в 70 матчах.