Журналистка из США объяснила, почему Овечкина не удалили до конца матча после силового приема

Журналистка Washington Hockey Now Сэмми Сильбер объяснила, почему судьи решили не удалять нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина после силового приема против канадского форварда «Айлендерс» Жан-Габриэля Пажо.

«Овечкин совершил хит в середине второго периода после игры в большинстве «Кэпиталз», когда 37-летний игрок поехал за Пажо, находившимся с шайбой в углу. Он проскользил для хита и намеревался ударить плечом в плечо. Овечкин, который весит 108 кг при росте 192 см, отправил Пажо, который весит 75 кг при росте 179 см, в нокаут на лед.

Силовой прием был рассмотрен на предмет крупного штрафа, но удаления не последовало, так как хит был признан чистым. Овечкин не сделал резких шагов перед силовым на Пажо и не подпрыгивал, чтобы инициировать контакт», – написала Сильбер.

«Вашингтон» обыграл «Айлендерс» в овертайме (4:3 ОТ). Команда прервала серию из двух поражений подряд и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции с 54 очками в 46 матчах.