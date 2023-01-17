Журналистка из США объяснила, почему Овечкина не удалили до конца матча после силового приема

Сегодня, 13:55
Журналистка Washington Hockey Now Сэмми Сильбер объяснила, почему судьи решили не удалять нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина после силового приема против канадского форварда «Айлендерс» Жан-Габриэля Пажо.
«Овечкин совершил хит в середине второго периода после игры в большинстве «Кэпиталз», когда 37-летний игрок поехал за Пажо, находившимся с шайбой в углу. Он проскользил для хита и намеревался ударить плечом в плечо. Овечкин, который весит 108 кг при росте 192 см, отправил Пажо, который весит 75 кг при росте 179 см, в нокаут на лед.
Силовой прием был рассмотрен на предмет крупного штрафа, но удаления не последовало, так как хит был признан чистым. Овечкин не сделал резких шагов перед силовым на Пажо и не подпрыгивал, чтобы инициировать контакт», – написала Сильбер.
«Вашингтон» обыграл «Айлендерс» в овертайме (4:3 ОТ). Команда прервала серию из двух поражений подряд и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции с 54 очками в 46 матчах.