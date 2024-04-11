Сегодня, 18:52
Журналистка The Athletic Шайна Голдман написала статью об игре российского форварда «Тампы» Никиты Кучерова.
«Кучеров стилистически отличается от Макдэвида, Маккиннона и даже Мэттьюса. Никита — интеллектуальный игрок, придерживающийся расчетливого стиля. Его набор навыков является элитным», — написала журналистка.
В нынешнем сезоне 30-летний Кучеров провел 77 матчей, в которых набрал 139 (43+96) очков. Россиянин идет на первой строчке в гонке лучших бомбардиров НХЛ. Нападающий опережает ближайшего преследователя форварда «Колорадо» Нэйтана Маккиннона на 2 очка.
«Тампа» занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 101 очко в 78 играх.