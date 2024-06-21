Журова — о словах Конюхова: «Овечкин демонстрирует нашу мощь»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на слова путешественника Федора Конюхова, заявившего, что Александр Овечкин не прославляет свою родину в Америке.

«У Александра есть контрактные обязательства, которые достаточно серьезные. Он не может просто взять и уехать. Он своим выступлением показывает, что русские потрясающие играют в хоккей. Нет лиги лучше, чем НХЛ. Я считаю, Овечкин демонстрирует нашу мощь. Его пытались за многие вещи наказать, но не смогли. Он, наоборот, наша сила», — сказала Журова «СЭ».

Ранее Конюхов раскритиковал Овечкина за выступление в Америке и заявил, что не подал бы ему руки.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В минувшем сезоне 38-летний нападающий провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 31 шайбу и сделал 34 голевые передачи. В четырех играх плей-офф капитан «Кэпиталз» не отметился результативными действиями. «Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли в первом раунде, уступив «Рейнджерс» в серии со счетом 0-4.

Всего на счету россиянина за карьеру в НХЛ 853 гола, он идет на втором месте в списке лучших снайперов лиги. До рекорда Уэйна Гретцки ему остаелся 41 гол.