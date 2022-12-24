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Сегодня, 14:56

Журова: «Овечкин никогда не отказывался от России, он — настоящий патриот»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала выход Александра Овечкина на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

«Этого следовало ожидать. Когда Овечкин оказался третьим в списке снайперов, то стало понятно, что впереди него будет только Гретцки. Будем желать Саше удачи. Он на самом деле большой молодец и вписывает наших игроков в летопись хоккея. Тем более позавчера был День хоккея, так что все получилось к месту. Побить рекорд Гретцки будет тяжело, но Саша будет стараться. Он точно поставил себе такую цель.
Овечкин никогда не отказывался от России. Он настоящий патриот. Но это не мешает американцам заключать с ним контракты. В этой ситуации решает спорт и болельщики», — приводит «РБ Спорт» слова Журовой.

Овечкин с 802 шайбами обогнал Горди Хоу (801), он отстает на 92 гола от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/deputat-zhurova-ovechkin-nikogda-ne-otkazy-valsya-ot-rossii-on-nastoyashhij-patriot/
Александр Овечкин
Светлана Журова
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