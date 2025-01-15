Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 18:27

Журова — об ограблении Малкина: «В России мы дома сильнее защищаем»

Сергей Ярошенко
Telegram Дзен

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала новость об ограблении дома нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина.

«Таких ограблений в той же Америке достаточное количество. Когда такое происходит с известным человеком, все сразу это знают, если происходит с простым человеком, никто и внимание не обратит. Да и они явно знали, к кому идут по наводке. Когда живешь в России, ты заранее предполагаешь поставить где-то дополнительную охрану, более неоткрываемые замки. У нас есть понимание, что у нас может быть небезопаснее, поэтому мы дома сильнее защищаем. А в Америке им кажется, что такое случиться не может», — цитирует Журову Legalbet.ru.

Ранее стало известно, что воры украли три чемпионских перстня хоккеиста, которые тот выиграл вместе с «Пингвинс» в 2009, 2016 и 2017 годах.

В этом сезоне 38-летний россиянин принял участие в 41 матче и набрал 32 (8+24) очка.

Источник: Legalbet.ru
Евгений Малкин
ХК Питтсбург Пингвинз
Светлана Журова
Читайте также
ГД приняла в I чтении проект о введении «периода охлаждения» по потребкредитам
СМИ чуть не уволили Ротенберга. А кто вообще мог его «убрать» из СКА?
В МИД Армении вызвали посла России
Британский боксер Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры
Биография Ника Кирьоса: жизнь и спортивная карьера австралийского теннисиста
Россия и Украина обменялись пленными в формате 25 на 25
Сегодня
Вчера
Неделя