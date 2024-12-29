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Сегодня, 16:43

Журова: «Вся страна болеет за Овечкина и желает ему побить рекорд Гретцки»

Даниил Аршавский
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Депутат Госдумы России Светлана Журова поделилась мнением о возвращении капитана «Вашингтона» Александра Овечкина к игре в составе команды.

39-летний россиянин вернулся на лед 29 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:2) и отметился голом на 57-й минуте встречи. Овечкин впервые выступил за «Кэпиталз» после травмы, полученной 19 ноября в игре с «Ютой» (6:2).

«Мы за Сашу болеем всей страной.Он хочет побить все рекорды, и мы это только поддерживаем. Саша боец, и реабилитация прошла хорошо. Пусть забивает, мы будем болеть и ждать реализации рекорда», — цитирует Журову ТАСС.

На счету российского форварда 869 голов, до рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) ему осталось забросить 25 шайб.

Источник: ТАСС
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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Светлана Журова
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