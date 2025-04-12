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12 апреля, 21:14

Журова раскритиковала Гашека за слова о русских корнях Гретцки

Алина Савинова
Светлана Журова и Доминик Гашек
Светлана Журова и Доминик Гашек.
Фото Getty Images, Global Look Press
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Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на слова бывшего голкипера сборной Чехии по хоккею Доминика Гашека о национальной принадлежности Уэйна Гретцки.

Ранее канадец отметил, что его русский дедушка гордился бы рекордом капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ. Гашек, в свою очередь, заявил, что дед хоккеиста был наполовину белорусом и украинцем, поэтому не имел никакого отношения к России.

«Он же политик уже, поэтому держит эту марку русофобского настроения. Он просто русофоб (...) Он так и будет все критиковать. Можно сказать, у нас вообще славянские корни тогда у всех. Но это будет как ножом по сердцу ему. Он же понимает это, никуда не денешься. Гретцки сам решит, кто он», — цитирует Журову «Лента.ру».

6 апреля 39-летний Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» забросил 895-ю шайбу в лиге и побил снайперский рекорд Гретцки (894 гола в регулярных чемпионатах НХЛ).

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Источник: Лента.ру
Александр Овечкин
Уэйн Гретцки
Хоккей
НХЛ
Доминик Гашек
Светлана Журова
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