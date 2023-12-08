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Сегодня, 19:57

Журова: «Овечкин сближает две страны и разбивает определенные стереотипы»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала новость о строительстве арены имени Александра Овечкина в США.

38-летний нападающий с 2005 года выступает за «Вашингтон». Он является обладателем Кубка Стэнли (2018) в составе «Кэпиталз».

«Овечкин для американцев тоже легенда. Если из спросить, кто самый известный спортсмен в России, конечно, они назовут Овечкина. Он капитан команды, лучший бомбардир. Понятно, что он для них герой спорта. Овечкин сближает две страны, разбивает определенные стереотипы и двойные стандарты. В России ведь сейчас тоже строится хоккейная академия Овечкина. Было бы странно, если бы в США открыли, а мы — нет. Нас бы еще попрекали за это. Может, это будут даже арены-побратимы. Если Саша будет иметь к этому отношение, то наверняка», — цитирует Журову Metaratings.ru.

Овечкин стал первым россиянином в истории НХЛ, кому удалось набрать 1500 очков в лиге. Для достижения этого результата ему потребовалось 1370 матчей, в которых он забил 827 голов.

В России Овечкин играл за московское «Динамо». Вместе со сборной страны он трижды выигрывал чемпионат мира (2008, 2012, 2014).

Источник: https://metaratings.ru/news/zhurova-ovechkin-sblizhaet-dve-strany-razbivaet-opredelennye-stereotipy-i-dvoinye-standarty-313261/
Александр Овечкин
Хоккей
ХК Вашингтон Кэпиталз
Светлана Журова
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