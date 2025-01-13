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Сегодня, 09:56

Журова: «Овечкин не побьет рекорд Гретцки, только если ему, не дай бог, сломают ноги»

Даниил Аршавский
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Депутат Госдумы России Светлана Журова поделилась мнением о продолжающейся погоне капитана «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Рекорд Овечкина — это большая имиджевая история для НХЛ, за счет нее лига привлекает больше рекламодателей, болельщиков. Такой сытный куш они не будут терять. Овечкин уже точно побьет рекорд Гретцки. Этого не случится, если только, не дай бог, ему ноги переломают соперники», — цитирует Журову «ВсеПроСпорт».

39-летний россиянин забросил 873 шайбы за свою карьеру в НХЛ. До повторения рекорда Уэйна Гретцки (894 шайбы) Овечкину осталось забить 22 гола.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Светлана Журова
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