29 октября, 14:00

Журова: «Овечкин и Малкин не занимаются ерундой, как некоторые наши футболисты»

Депутат Государственной думы и олимпийская чемпионка Светлана Журова оценила игру нападающего Евгения Малкина и форварда «Вашингтона» Александра Овечкина на старте сезона НХЛ.

«Когда спортсмены успешно выступают на высоком уровне в таком возрасте, как Малкин, Овечкин, это говорит о том, насколько профессионально они относятся к своему здоровью, подготовке, к распределению сил на сезон. В таком травмоопасном виде спорта, как хоккей, особенно непросто играть в 39-40 лет. Малкина и Овечкина отличает дисциплина. Они не занимаются ерундой, не были замечены в скандалах, как это бывает с некоторыми нашими футболистами и хоккеистами. Малкин и Овечкин умеют разделять спорт и отдых. Они четко расставили приоритеты в своей жизни, что для них важнее спорт, здоровье и семья, а не гулянки и сомнительные развлечения», — цитирует Журову «ВсеПроСпорт».

В этом сезоне на счету 39-летнего Малкина 3 гола и 13 результативных передач в 11 матчах, 40-летний Овечкин провел 10 матчей, 2 гола и 5 ассистов.

4

  • Каша из топора

    Желание добиться результата, упорство, тоже некоторая способность. Иногда что-то даёт природа. Но общество, окружение очень сильно влияет на это желание. Влияет, но не на все 100 %. И то, что у нас такие футболисты, виноваты не только футболисты, но и всё общество, в том числе представители власти. Я, кстати, не исключение. Я тоже часть этого общества, и тоже не идеален, и тоже вношу свой вклад. Мне даже стыдно, но вношу временами локальный отрицательный вклад, не всегда можешь себя контролировать. И это я ещё не употребляю алкоголь и не курю... Первое - не совсем правильно...

    29.10.2025

  • Каша из топора

    Да. Овечкин не идеален, но всё же не совсем беспредельщик и нужный объем тренировок получает. Согласен, здоровье ему многое позволяет. Если взять того же Даниила Медведева, то там здоровья гораздо меньше и во многом это определяет результаты. Хотя, скорее всего, тренит он тоже меньше, причём не только из-за здоровья. Но это всё мои предположения по объёму тренировок. Психовать Даня начинает, когда хочется, но не можется... Не можется, потому что либо мало тренировался, либо не дано от природы. Иногда чтобы добиться результата нужно прокачать (или иметь от природы + всё же тренировки) несколько способностей. У человека может быть одна не прокачана и не хватает всего-то ничего... Футболисты действительно иногда перегибают палку ...

    29.10.2025

  • Горын

    Журова перестань пиндеть. Ленобласть ждёт, когда депутат госдуму займется своими обязанностями.

    29.10.2025

  • андр

    Спорно. Овечкин же любит пафос и тусовки с бомондом напоказ, видно, что отяжелел и замедлился прилично. Здоровье от Бога выручает. Малкин - да, профи.

    29.10.2025

    Александр Овечкин
    Евгений Малкин
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Вашингтон Кэпиталз
    ХК Питтсбург Пингвинз
    Светлана Журова
