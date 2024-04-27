Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:59

Зибанежад оценил игру Шестеркина в третьем матче серии с «Вашингтоном»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад поделился впечатлениями от игры вратаря Игоря Шестеркина в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Вашингтона» (3:1).

«Он был рядом с нами весь год. Для нас было очень важно просто видеть, как он показывает такую игру, как сегодня вечером, особенно в те моменты, когда соперник набирает силу», — приводит слова Зианежада официальный сайт НХЛ.

Шестеркин отразил 28 из 29 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

Счет в серии 3-0 в пользу «Рейнджерс». Четвертая игра состоится в понедельник, 29 апреля.

Игорь Шестеркин
Мика Зибанежад
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
0
Читайте также
Украина попала в группу Евро-2024 к Бельгии, Румынии и Словакии
Президент РФС Дюков рассказал, будет ли избираться на новый срок
Клиенты криптобиржи Beribit осадили офис компании в «Москва-Сити»
«Спартаку» нашли идеального кандидата на замену Слишковичу, за него выступают Зарема и Титов, клуб требует справедливости по судейству. Что происходит в «Спартаке»
Die Welt узнала о причинах отказа Украины от заключения мира в Стамбуле
Ректификационная колонна НПЗ в Краснодарском крае повреждена из-за БПЛА
Популярное видео
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
«Эдмонтон» разгромил «Лос-Анджелес» и вышел вперед в серии
Кубок Стэнли: «Вашингтон» проиграл «Рейнджерс», «Колорадо» победил «Виннипег». Результаты 27 апреля
Ничушкин признан второй звездой матча с «Виннипегом»
Овечкин — о поражении от «Рейнджерс»: «У нас есть моменты, но мы не можем завести шайбу в ворота»
«Нэшвилл» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ
«Ванкувер» обыграл «Нэшвилл» и вышел вперед в серии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Кубок Стэнли: «Вашингтон» проиграл «Рейнджерс», «Колорадо» победил «Виннипег». Результаты 27 апреля

«Эдмонтон» разгромил «Лос-Анджелес» и вышел вперед в серии