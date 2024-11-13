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13 ноября, 16:35

Знаменитый канадский хоккеист Линдрос оценил Дацюка: «Он фантастический»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Знаменитый канадский хоккеист Эрик Линдрос в интервью «СЭ» оценил нового члена Зала славы в Торонто — Павла Дацюка.

— Какое наследие новый член Зала хоккейной славы Павел Дацюк, по-вашему, оставил для хоккея?

— Достаточно сказать, что мы все пытаемся учить своих детей некоторым приемам Павла. Мои дети смотрят довольно много хоккейных роликов на YouTube, и то, что делал Дацюк, для них — среди лучших. Он фантастический, просто фантастический игрок — и несомненно заслуживает того, чтобы находиться в Зале хоккейной славы.

Павел Дацюк на&nbsp;церемонии введения легенд хоккея в&nbsp;Зал славы в&nbsp;Торонто. «Не мог даже мечтать о такой чести!» Яркий репортаж о том, как Дацюка приняли в Зал славы

Павел Дацюк
Эрик Линдрос
НХЛ

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